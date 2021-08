Fanka komentuje ślub Krzysztofa Ibisza: "Do TRZECH razy sztuka". A Michał Wiśniewski sobie śmieszkuje... (FOTO)

Lewy 55 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Kobiety i kolejne małżeństwa jako remedium na starzenie się. Po co? Przecież i tak trzeba będzie kiedyś odwinąć kitę. Do tego oprócz kolejnych sypialni jakieś istotki w kolejnych dziecinnych pokojach. To tylko Kubuś Puchatek zaczynał życie na nowo od każdego napoczętego garnca z miodem. W życiu CZŁOWIEKA tak łatwo to nie wygląda.