Michał Wiśniewski wyjaśnia, czym się różni jego piąta żona Pola od poprzednich: "MA SWÓJ KAWAŁEK PODŁOGI"

Przyjdzie ten moment i obiecaliśmy to wszystkim znajomym, że na pewno spotkamy się raz jeszcze i z wielką przyjemnością zrobimy to dla siebie i dla naszych dzieciaków, na 100 procent. Teraz nie ma takiej możliwości, żeby zrealizować te plany, ale potem - absolutnie - zapewnił.

My niecały rok po poznaniu się wzięliśmy ślub. Tak że to też nie jest tak, że to było jakieś nieprzemyślane. My ze sobą mieszkaliśmy prawie rok. Wzięliśmy ślub w marcu, w połowie marca, a mieszkaliśmy ze sobą od lipca, a byliśmy ze sobą od kwietnia. To nie jest tak, że robiliśmy to na jakiegoś chybcika - zauważył Wiśniewski.