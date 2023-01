"Fanka Popka" pozwała swojego tatuażystę. Mężczyzna usłyszał WYROK!

"Fanka Popka" pozwała swojego tatuatora. Zabieg zrujnował jej zdrowie

Jestem gotowa na to, by walczyć o sprawiedliwość. Obecnie przez pogarszający się stan zdrowotny straciłam pracę, nie mam przez to środków na życie, a moje leczenie jest bardzo kosztowne. I tak naprawdę potrzebne mi są pieniądze i na to leczenie i chociaż na minimum godnego życia - wyjaśniała.