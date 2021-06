"Fanka" ZARZUCA Natalii Siwiec przynależność do... ILUMINATÓW?! "Nawet na klapkach masz jedno OKO"

Natalia Siwiec karierę rozpoczęła jako "Miss Euro 2012". Choć od tamtej pory minęło już przeszło 9 lat, celebrytka wciąż cieszy się zainteresowaniem mediów - które to regularnie podsyca, niestrudzenie relacjonując codzienne poczynania w mediach społecznościowych.

Nie jest tajemnicą, że Natalia Siwiec należy do grona zapalonych podróżniczek. Można śmiało powiedzieć, że wśród polskich celebrytów to właśnie 37-latka była pionierką wakacji w Tulum. Jeszcze do niedawna Natalia wraz z rodziną przez przeszło pół roku okupowała meksykańską ziemię, robiąc sobie jedynie krótki urlop od urlopu w Puerto Escondido. Na początku maja Siwiec w końcu powróciła na łono ojczyzny, gdzie jednak nie zagrzała miejsca zbyt długo - tydzień temu celebrytka wyruszyła na kolejny urlop, tym razem na Kretę.