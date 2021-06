Natalia Siwiec nie wytrzymała i poleciała na KOLEJNE wakacje... (ZDJĘCIA)

...! 28 min. temu zgłoś do moderacji 184 6 Odpowiedz

Kuźwa o co w tym pokręconym świecie w chodzi?! Podczas kiedy miliony ludzi ciężko pracuje, by zapewnić godne życie sobie i rodzinie, jakaś "pani nikt" dbając wyłącznie o siebie opływa w luksusy ...! Ja Wam powiem - to nasza wina, bo to my robimy z tych samozwańczych celebrytów półbogów i półboginie. A oni odwzajemniają się nam pogardą i egoizmem.