Natalia Siwiec wzięła URLOP OD URLOPU! Już nie Tulum, a Puerto Escondido: "Życie we mnie wróciło"

alizja 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Naprawde nie jestem z osob co hejtują . ma kase i ok tylko pytanie z czego? bo takie podroze nie kosztuja 2 tys złotych . Ma na bardzo bogate zycie, chwali się tym tylko jesli to z pracy to ok a jesli z szemranych biznesów to zal i masakra.....chwalic sie jak sie ma brudne ręce..i nie daj boże...du...e:)