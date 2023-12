Fanka zasugerowała, że Andziaks JEST W DRUGIEJ CIĄŻY. Influencerka ostro zareagowała: "Błagam..." (FOTO)

Andziaks i Luka są jednym z najpopularniejszych ifluencerów w Polsce. Para we vlogach dzieli się swoją codziennością. We wszystkim nie brakuje oczywiście ich bliskich, w tym córki Charlotte.

Andziaks przeczytała, że jest w ciąży. Nie wytrzymała

Andziaks słynie głównie z corocznych grudniowych vlogmasów, podczas których dzień w dzień pokazuje przygotowania do świąt. Ostatnio jednak odcinek się nie pojawił, a wszystko z uwagi na to, że Angelika Trochonowicz nie zdążyła go zmontować. W związku z tym napisała do niej fanka, która nie kryła smutku zaistniałą sytuacją. Po chwili zasugerowała youtuberce, że ta jest w ciąży.

Mega głupio mi tak to pisać, ale wydaje mi się, że jesteś w ciąży. Wszystko łączy się w całość, jak ostatnio byłaś z mamą na starówce, to mówiłaś "idziemy na grzańca, ale oczywiście 0%". Boziu, jak to prawda to ja się tak cieszę. Mega was kocham, jesteście najbardziej prawdziwymi ludźmi w internecie - brzmiała wiadomość od fanki.