Fanka ZEMDLAŁA na koncercie Janna w Poznaniu. Muzyk zainterweniował: "Ej, nie krzyczcie na siebie" (WIDEO)

Omdlenie na koncercie Janna. Doszło do nieprzyjemnej sytuacji

Co akurat wyjątkowo przykre, niektórzy miłośnicy twórczości Janna skorzystali z zamieszania, aby utorować sobie drogę do sceny. Po sali rozległy się krzyki. Tego muzyk nie zamierzał tolerować. W bardzo łagodny sposób zwrócił się do publiczności z prośba o powściągnięcie instynktów.

Bez przesady, dziewczyny, ej, nie krzyczcie na siebie. To nikomu nie pomoże. Jak się coś dzieje, bądźcie po prostu dla siebie mili. Tu wszyscy przyszli się bawić i nie ma co na siebie krzyczeć. Emocje są duże i naprawdę to rozumiem, ale jak się będziecie drzeć na siebie, kłócić, bić i tak dalej, to nikomu to nie pomoże.