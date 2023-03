Fernando Santos zabawia się w warszawskiej knajpie i pozuje do zdjęć z fanami. W pewnej chwili został obrzucony BANKNOTAMI (ZDJĘCIA)

Fernando Santos już 24 marca zadebiutuje w roli selekcjonera polskiej reprezentacji. To właśnie wtedy odbędzie się mecz Biało-Czerwonych z Czechami. Nie samą piłką żyje jednak Portugalczyk, bo paparazzi sfotografowali go w jednym z warszawskich lokali, do którego udał się w towarzystwie znajomych. Nie miał łatwo...