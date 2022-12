Filip Chajzer chwali się swoją mazurską posiadłością. Można ją wynająć za ponad TYSIĄC ZŁOTYCH za noc (ZDJĘCIA)

Kochani, jak dobrze wiecie, trochę ponad rok temu znalazłem mój mazurski raj. Szukałem go od dobrych kilku lat, bo właśnie tyle zajęło mi znalezienie mojej wymarzonej działki z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej jeziora, zlokalizowanej w sąsiedztwie lasów, otoczeniu dzikiej przyrody - zaczął swój wpis Filip.

Jest takie budowlane powiedzenie, że pierwszy dom budujesz dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie... (Akurat mój pierwszy jest petardą, ale to kunszt inwestora). Dobrze licząc, ten jest dla przyjaciela, a tak naprawdę to dla przyjaciół, którzy siedząc na tarasie w jacuzzi, będą mogli rozkoszować się pięknem mazurskiej zimy. Do tego herbata... Ta jasne, duch puszczy już uśmiecha się do moich gości. Zatem przyjaciele… z dumą chciałbym przedstawić Wam HighZen. Miejsce, które jest jak marzenie, bo powstało z marzeń o idealnym miejscu do życia i odpoczynku - informował w swoich mediach społecznościowych.