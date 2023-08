Filip Chajzer chwali się WYPASIONĄ posiadłością na Mazurach: "Raj, o którym zawsze marzyłem" (ZDJĘCIA)

Cisza🌼 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ja się pogubiłam nawet nie wiem który to już dom czy apartament Filip posiada 😥 w miedzy czasie dziecko ..partnerka..kochanka jedna lub więcej..fascynujące jest to jak bez żadnego wykształcenia w tym kraju zarabia się pieniądze na blaznowaniu i ocenianiu innych nie mając w sobie empatii i choćby podstaw pod filar moralności...a tak w ogóle to kogo to obchodzi?