Filip Chajzer NIE DAŁ RADY otworzyć restauracji. Teraz prosi fanów o pomoc

karmela 10 min. temu

To się nazywa choroba afektywna dwubiegunowa. I póki nie będzie się leczył to będzie co jakiś strzelał kosmicznie atrakcyjnymi inwestycjami i pomysłami. Będzie naciągał i wkręcał ludzi w te sytuacje i nigdy ich nie będzie realizować do końca bo na to polega ta choroba. Nie radzę tego wspierać ani tym bardziej wchodzić z kasą. Bardzo z daleka. Bardzo