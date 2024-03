Filip Chajzer reklamował uczelnię, która HANDLOWAŁA dyplomami! W końcu PRZEMÓWIŁ ws. afery w Collegium Humanum

Nigdy nie ukrywałem, że studiów za pierwszym podejściem nie skończyłem (...). Po 20 latach patrzycie na dumnego studenta psychologii. Facet wiele przeszedł i kiedyś może sam będzie mógł pomóc komuś zmienić życie. Jeśli chcecie studiować ze mną, to zapraszam i obiecuję opanować ADHD na zajęciach, żeby nie przeszkadzać w zdobywaniu wiedzy. Tu link do zapisów na studia z Filipem w całej Polsce! - pisał, odsyłając do strony Collegium Humanum.