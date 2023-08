Filip Chajzer SPRZEDAJE swoje luksusowe BMW: "Nadszedł czas trudnego rozstania". Wiadomo, ZA ILE (FOTO)

Stało się! Jestem najszczęśliwszy na świecie. Otwieram restaurację ze śniadaniami non stop. Przejmuję ten lokal z licencją na sprzedaż alkoholu, z której świadomie i pełną odpowiedzialnością rezygnuję. O to, to! To będzie MOCKTAIL BAR. Ten trend opanował już NYC, a teraz czas na rewolucję w Polsce, której samozwańczo stanę się twarzą w Polsce - pisał.