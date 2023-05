Filip Chajzer ZNIKA z "Dzień Dobry TVN" z powodu choroby!

Pik 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Internetoholizm też się leczy. Wraca! Akurat TO jest największy holizm tych czasów. Alkoholik potrafi nie pić kilka dni, tygodni, miesięcy czy lat. Na jak długo potrafisz odłożyć telefon na stół? Zaraz wywód, że alko niszczy ludzi, rodziny.. a internet nie? Rodzice zamiast czytać dzieciom książki, to wiszą w sieci. Zamiast masować stopy drugiej połówce, to gada w sieci, zdjęcia wysyła, interesuje się bardziej życiem innych zamiast nomen omen towarzyszem życia, co za ścianą 'łoi sake'. Zacznijcie oceniać od siebie 'Nie-holicy', na każdego z was znalazłby się hak, bo każdy nie potrafi beż czegoś żyć, a może. Komentować jednak kogoś jest najłatwiej.