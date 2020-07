Filozoficzna Marcelina Zawadzka odreagowuje stres w kinie, głęboko analizując tytuł filmu: "COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA"

Mijających tygodni Marcelina Zawadzka raczej nie może zaliczyć do udanych. 31-latka została oskarżona o oszustwa podatkowe razem z członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która - korzystając z tzw. karuzeli vatowskiej - miała wyłudzić ponad 58 milionów złotych .

Marcelina Zawadzka: "Może TikToka bym sobie założyła"

Była Miss Polonia, której grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności , wydała w tej sprawie oświadczenie, zaprzeczając, jakoby kiedykolwiek usiłowała nielegalnie się wzbogacić (przynajmniej świadomie ). Podkreśliła również, że nigdy nie uczestniczyła w tworzeniu karuzeli vatowskiej ani praniu brudnych pieniędzy.

Co więcej, z jedną posadą Marcelina już musiała się pożegnać, a chodzi mianowicie o rolę prowadzącej The Voice of Poland. Jak informowaliśmy, Zawadzką w nadchodzącej edycji zastąpi Małgorzata Tomaszewska.