Finał "Azja Express". Wiemy, KTÓRA PARA wygrała 3. edycję show TVN-u!

Trzecia edycja "Azja Express" już za nami. Emocji nie brakowało

"Azja Express" - finał. Poznaliśmy zwycięzców!

Do ścisłego finału zakwalifikowały się jedynie dwie pary. Z konkurencji odpadli wcześniej Reni Jusis i Remigiusz Dorawa, co oznaczało, że szansę na złoto mieli nadal Andziaks i Luka oraz Paulina Krupińska z Izą. Jeszcze przed emisją odcinka wielu internautów przewidywało, że pierwsze miejsce zdobędzie drużyna Pauliny Krupińskiej, biorąc pod uwagę jej powiązania z TVN-em. Widzowie do samego końca byli jednak trzymani w napięciu i nie wiedzieli, kto tak naprawdę miał przewagę na finiszu trasy.