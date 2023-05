"Azja Express". Internauci piszą o ustawce i zarzucają Paulinie Krupińskiej manipulację! Prezenterka odpowiedziała

"Azja Express". Internauci znów doszukują się ustawki i krytykują Paulinę Krupińską oraz Izabelę Połeć

Pamięta pani odcinek w którym odpadli Adam i Dariusz Zdrójkowscy? Z tego, co pamiętam, to pani koleżanka zabrała z miejsca ukrycia młotek, który miał odnaleźć Dariusz Zdrójkowski. Dopiero po jakimś czasie, pani koleżanka odniosła go na właściwe miejsce... .w tym czasie szukał go Dariusz i nie miał szans go znaleźć, bo miała go pani koleżanka. Więc nieuczciwie wygrałyście odcinek i niezasłużenie odpadli ojciec z synem. Co pani na to? - zapytał Paulinę Krupińską jeden z widzów programu "Azja Express".

Ja odłożyłam w to samo miejsce, w którym znalazłam, jest to pokazane w odcinku, ale to i tak nie miało znaczenia, bo Dariusz szukał w innym miejscu, co też powiedział w odcinku. (...) Darek sam powiedział, że źle odczytał mapę, a jaskiń było bardzo dużo podobnych. Ja Darka bardzo lubię i gdybym mogła, to bym mu ten młot dała od razu do ręki, bo i tak mi go było szkoda, że musi chodzić po nierównym terenie z bólem w kolanie, ale on szukał po drugiej stronie góry i nie było go widać.