"Azja Express". Adam Zdrójkowski z tatą odpadli z programu. Widzowie oburzeni zachowaniem Andziaks: "Powinna być ZDYSKWALIFIKOWANA"

"Azja Express". Widzowie oburzeni zachowaniem Andziaks

Niestety, w tym odcinku jako ostatni do mety dobiegli Adam Zdrójkowski z tatą. U Darii Ładochy zjawili się dosłownie klika minut po Luce i Andziaks, która, co zauważają też widzowie, przez większość odcinka mówiła, że marzy już, by wrócić do domu i nie chce dłużej być w programie. Stało się jednak inaczej. Fakt, że to Adam z tatą opuścili Gruzję, dość mocno oburzył widzów. Internauci zarzucili produkcji niesprawiedliwe traktowanie uczestników. Głównie dostało się Angelice, która w jednym z zadań (ich zdaniem) miała dopuścić się oszustwa, za które nie została ukarana.

"Azja Express". Afera w komentarzach

Ja odłożyłam w to samo miejsce, w którym znalazłam, jest to pokazane w odcinku, ale to i tak nie miało znaczenia, bo Dariusz szukał w innym miejscu, co też powiedział w odcinku. (...) Darek sam powiedział, że źle odczytał mapę, a jaskiń było bardzo dużo podobnych. Ja Darka bardzo lubię i gdybym mogła, to bym mu ten młot dała od razu do ręki, bo i tak mi go było szkoda, że musi chodzić po nierównym terenie z bólem w kolanie, ale on szukał po drugiej stronie góry i nie było go widać - wytłumaczyła się.