Finał "Mask Singer". Znamy tożsamość wszystkich postaci i ZWYCIĘZCĘ programu!

Problem w Nataszy przypadku jest taki, ze brak jej osobowosci i charyzmy. swietnie kopiuje innych, odtwarza, coveruje, jest bardzo zdolna ale jak spiewa swoje utwory to nie przekonuje do siebie ludzi czyli brakuje jej tego czegos inaczej charyzmy zeby porwac publicznosc i zyskac fanow jako Natasza a nie odtworca danej roli. Sa artystki ktore nie maja jakiegos wielkiego glosu czy talentu aktorskiego ale maja cos do powiedzenia i sa charakterystyczne. Bedac artysta wydaje mi sie, ze od talentu to wazniejsza jest osobowosc i ta charyzma to jest podstawa bo tego sie nie da nauczyc to sie ma albo nie i Natasza ma problem bo tego nie ma, co z tego ze jest zdolna jak jest nijaka. Spiew mozna wycwiczyc, taniec i gre aktorska rowniez poprzez doswiadczenie w szkole, pozniej w teatrze czy na planie filmowym, ale tego czegos co jest tak unikatowe nie da sie nabyc to trzeba miec i dlatego Natasza przez tyle lat sie nie wybila do pierwszoligowej artystki