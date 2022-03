"Mask Singer". Widzowie SUROWO o drugim odcinku show: "Naturalny JAK DOMESTOS"! Zdemaskowano kolejną gwiazdę

Gosia Nie-tro... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja nie wiem co to za głupoty ten program bo tylko widzę go tu na pudlu, ale wchodzę żeby się z Wami podzielić przemyśleniem. Czy Wy też dostrzegacie hipokryzję w naszej władzy, jak przed chwilą burdel robiła w trybunale, potem to grzebanie w wolności kobiet, potem w wolności mediów z lex TVN na czele, potem prawie wyprowadzili nas z UE a teraz gdzie nie widzę, to rozpływają się nad tym jak to media ograniczają w dyktatorskiej Rosji i jaka to Polska nie jest zachodnia i zżyta z Unią? Mi jest troszku wstyd za nich, jak trwoga to do Boga...chwała Jemu,że nas z tej Unii nie wykopali.