Fit Lovers pokazali swoje stare zdjęcie. Fani: "Mateusz wygląda, jak jakiś DAMIAN"

niesamowite, czytam te opinie i czytam i nie mogę zrozumieć ludzi... Tyle jadu o nic. Byli sobie przeciętni młodzi ludzie, wymyślili, że się ogarną i zaczęli ćwiczyć. Jak wielu , chcieli wykorzystać insta czy you tube do zarabiania. Udało im się lepiej niż innym , no ok, ale to tez wymaga pracy... Uderzcie się w pierś, jeśli wrzucając zdjęcia na swojego insta, choc raz nie przeszło wam przez myśl - może mnie ktoś zauważy... A fit lovers może i są już teraz produktem - to ich praca, nie muszą się wszystkim podobać, ale są sprawni fizycznie (jasne zawsze znajdzie się ktoś lepszy, ale masowo nie spotykamy pary gimnastyków w mediach społecznościowych) czyli Sprawność powyżej przeciętnej społecznej + Para młodych ludzi + Pracowite prowadzenie wideobloga i insta = Sukces / Praca / Pieniądze. Nie hejtujcie tylko bierzecie się do roboty. Spróbujcie poprowadzieć kanał i insta rzetelnie przez miesiąc, z czymkolwiek co wymyślicie, zobaczycie, że to normalny obowiązek jak każdy inny. Ja sie za to nie biorę się, bo jestem za stara:) i mam swój zawód i swoją pracę i swoją firmę i prędzej bym pomarzyła o emeryturze niż o instapracy, ale wy młodzi niezadowoleni - proszę bardzo...