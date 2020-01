Fit Lovers WYSTĄPIĄ w drugiej edycji "Dance, dance, dance"!

"Taniec z gwiazdami" od lat cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Nic więc dziwnego, że sukces show zachęcił również inne stacje do promowania na wizji tańczących celebrytów. W ubiegłym roku Telewizja Polska postanowiła podjąć się realizacji formatu " Dance, dance, dance ". Pierwsza edycja programu okazała się strzałem w dziesiątkę. Widzom wyjątkowo przypadła bowiem do gustu nie tylko rywalizacja na parkiecie, lecz również napięcia między uczestnikami i jurorami .

Wszystko wskazuje na to, że producenci programu wciąż nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kwestii obsady. Jak donosi Wirtualna Polska, kolejną parą, która zawalczy o miano najlepszego tanecznego duetu będą Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, szerzej znani jako Fit Lovers. Kilka miesięcy temu influencerzy poinformowali swoich fanów o przeprowadzce do USA, jednak w obliczu propozycji udziału w show zdecydowali się na powrót do kraju.