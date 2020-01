Tomasz Kammel zostaje w TVP. Poprowadzi "Dance, dance, dance"

"To nieprawda, że Tomek zostanie w najbliższym czasie odsunięty od obowiązków. Nie był angażowany w kolejne projekty, ponieważ od września cały czas jest prowadzącym wszystkie edycje "The Voice": najpierw normalnej, następnie dla seniorów a obecnie dla dzieci. Przy tak napiętym grafiku nie byłby w stanie poprowadzić kolejnych programów. Natomiast mogę potwierdzić, że tydzień po zakończeniu nagrań do "The Voice Kids" widzowie ponownie zobaczą go w roli prowadzącego "Dance, dance, dance"" - zdradza pracownik stacji w rozmowie z viva.pl.