Fit Lovers prezentują zdjęcie sprzed "fit-metamorfozy": "Taki nasz MINI GLOW UP" (FOTO)

Fit Lovers stworzyli swój youtubowy kanał w 2014 roku i od tamtej pory ich popularność w sieci systematycznie rośnie. Oprócz relacjonowania katorżniczych treningów Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz występują w telewizji, a także zaliczają kolejne ścianki, by dzięki temu nie wypaść z celebryckiego obiegu. Aktywność medialna pary naturalnie przekłada się na astronomiczne zarobki.

Podobnie jak większość celebrytów z dłuższym stażem w show biznesie, Fit Loversi również ulegli na przestrzeni lat imponującej przemianie. Fit-influencerzy zdają się jednak wcale nie wstydzić tego, jak kiedyś wyglądali. A wręcz przeciwnie: od czasu do czasu dzielą się z fanami swoją metamorfozą, by zmotywować ich do dalszych treningów (i przy okazji wywołać wokół siebie trochę medialnego szumu).

Ich taktyka zdaje się przynosić spodziewane rezultaty, dlatego w sobotę na profilu instagramowym Mateusza i Pamela zawitał kolejny post ze zdjęciem sprzed czasów, gdy zaczęli regularnie ćwiczyć. Nie ma wątpliwości, że największą transformację przeszedł Janusz. Na fotce sprzed kilku lat próżno szukać u youtubera charakterystycznych "dziar" i osobliwej fryzury, a przede wszystkim - umięśnionej sylwetki.

Taki nasz mini glow up - czytamy. Niech Was nie zmyli to porównanie! W obu wersjach byliśmy szczęśliwi i zadowoleni z siebie. Jednak niezaprzeczalnie zdrowy styl życia przynosi nam na co dzień wiele korzyści... lepsze samopoczucie, mniej negatywnych rozkmin, większą motywację do działania. Żeby móc lecieć na większych obrotach wyrobiliśmy w sobie przede wszystkim nawyk regularnej przyjaźni ze sportem, zdrowej szamy i odpowiedniej suplementacji.

W sekcji komentarzy internauci nie dowierzali w to, że na obu zdjęciach widać tę samą parę.

Nie gadajcie, to nie wy! Szacun!

Starsi, a młodsi!

Cooo! Ja myślałam, że wy od urodzenia byliście fit!

Co za zmiana! Jesteście chyba jednymi z nielicznych, którzy nie wstydzą się pokazywać wyglądu sprzed fejmu. Co tu dużo pisać... Gdyby tak wszyscy wzięli się za siebie, to nagle przestaliby narzekać na swój wygląd.

Zobaczcie Fit Lovers przed i po. Faktycznie wcześniej było "aż tak" źle?

