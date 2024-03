Friz dostał na urodziny... TESLĘ! Youtuber się ROZPŁAKAŁ: "Brak mi słów" (WIDEO)

Friz dostał na urodziny Teslę. Wersow i przyjaciele zrobili mu niespodziankę

On się tak ucieszy! On się w ogóle nie spodziewa. (...) Totalnie nic nie podejrzewa. Jeszcze ostatnio powiedział tak: "Wydaje mi się, że to na pewno te gogle, bo one są mega drogie, to może się wszyscy złożyli i mi je kupili" - słyszymy podekscytowaną Weronikę.