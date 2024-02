Friz wyrzucił do kosza... sweter za 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH!

Friz wyrzucił drogi sweter, którego nigdy nie założył

Każdy myślę, że ma taki moment, szczególnie jak nie jesteś z bogatej rodziny, a musiał gdzieś tam sam na to zapracować: "Dobra, to już są tak duże pieniądze, że już można z tym wszystko robić" - mówił Friz w rozmowie na kanale Zaprojektuj Swoje Życie.

Mój kulminacyjny moment był, kiedy kupiłem sobie sweter za 10 tys. złotych i nawet go nie miałem na sobie raz. Włożyłem do pralki i okazało się, że to jest z jakiejś wełny, z pierwszego ścięcia i nie można go prać, skurczył się i go musiałem wyrzucić do kosza. Wtedy powiedziałem sobie, że już nigdy nie kupuje drogiego ubrania. Nigdy w życiu! - wspominał.