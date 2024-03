Friz świętował 28. urodziny na luksusowym jachcie w Dubaju. Goście musieli walczyć o wejściówki przed kamerami (ZDJĘCIA)

Pretekst 1 godz. temu zgłoś do moderacji 74 33 Odpowiedz

Jeśli nam ogłoszą że zostaliśmy napadnięci . Nie uwierzę! Putin nas nie napadnie nie opłaca mu się to. Po co miałby to robić ? . Po co mu kolejny kłopot ja już z jednym sobie nie radzi. Jeżeli nam powiedzą że nas ktokolwiek napadł Łukaszenka. To znaczy że to operacja fałszywej flagi. Nie dajcie się nabrać. Nie dla wojny!!!!!