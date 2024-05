Friz ujawnił, ile pieniędzy ma na koncie bankowym. Padła dokładna kwota (WIDEO)

Trzeba przyznać, że Karol Wiśniewski, znany Wam lepiej pod pseudonimem Friz może pochwalić się imponującą smykałką do interesów. Youtuber nie tylko należy do grona najpopularniejszych i najbardziej wpływowych, rodzimych twórców internetowych, ale również udało mu się stworzyć bardzo intratny biznes. Nie jest tajemnicą, że to właśnie dzięki swojej popularności w sieci, 28-letni idol dzieci pławi się dziś w luksusie.