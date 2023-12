Friz odpowiada na zarzuty o ZANIEDBANIE psa. Internauci: "Wygląda jakby dwie zmiany przepracował". Milioner wyjaśnił, co się stało

Hbj 38 min. temu zgłoś do moderacji 32 2 Odpowiedz

A mi to wygląda na typowa depresję i reakcje stresową psa na nowego członka rodziny czyli dziecko które spowodowało że Wersow już nie poświęca psu tyle czasu co dawniej. Mogę się zalozyc że pies był tam traktowany jak dziecko: spał z nimi, spędzał każdą chwilę z nimi, wszędzie go zabierali, non stop na rękach, kolanach. Teraz został odsunięty na dalszy plan i taka jest reakcja. Znam taki przypadek w rodzinie. Pojawiły się dzieci jedno po drugim i pies praktycznie wyłysiał. W końcu oddali go do swoich rodziców gdzie pies miał spokój i komfortowe warunki takie jak do tej pory czyli 100% uwagi opiekunów. Po roku sierść odrosła.