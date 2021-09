Fundacja Omeny Mensah WYBUDOWAŁA SZKOŁĘ dla dzieci w Ghanie. "Ziściło się moje największe marzenie"

Taaaaa przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja tam w żadne fundacje nie wierze i nie ufam…mieliśmy już jedna Panią sławna co miała już taki biznes ;) pozdrawiamy Panią, Pani Kwasniewska…szkoła to tak dla oka pewnie a ile zginęła dla siebie kasy to pewnie tylko ona wie:) sama pracowałam w jednej znanej fundacji która pomaga ;) dzieciom …biorą do kilku % prowizji tylko za użyczenie subkonta…nie zbierają tych funduszy…wiec łatwio policzyć…ile kasy da się tam zarobić skoro ludzie wpłacają miliony…