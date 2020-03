Fundacja Omeny Mensah przekaże STO KOMPUTERÓW domom dziecka: "Dzieciaki nie mają na czym się uczyć"

Do grona wykazujących się dobrodusznością celebrytek dołączyła właśnie Omenaa Mensah. Zaangażowana od lat w działalność charytatywną pogodynka zdecydowała się wesprzeć dzieci z domów dziecka, przekazując im niezbędne obecnie do nauki zdalnej komputery. Pod swoim najnowszym zdjęciem udostępnionym za pośrednictwem instagramowego profilu celebrytka zamieściła obszerny podpis, który rozpoczęła cytatem jednego z Beatlesów:

Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów - John Lennon - czytamy. Moi drodzy, czasami jest tak, że trzeba zmienić plany, żeby przeżyć coś wyjątkowego lub na chwile je porzucić, żeby zauważyć teraźniejszość. To właśnie dzieje się przez wirus, jaki zaatakował świat.