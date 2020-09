Dumna Omenaa Mensah towarzyszy mężowi na uroczystej gali (FOTO)

Wilcza 32 min. temu zgłoś do moderacji 35 0 Odpowiedz

Okropne osoby. Oboje. Zero klasy. Pogodynka i pocztylion. Aha, i jeszcze ten krawiecki biznesik, zenujaco prowadzony, jak folwark za panszczyzny. Smjech na sali, jakie to to wielkie państwo. A słoma z butów wyłazi całymi snopkami.