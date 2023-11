Gabriel Seweryn miał za sobą BURZLIWY związek. Z Rafałem Grabiasem występowali w telewizji i doglądali interesu: "Mamy wyraziste charaktery"

We wtorek wieczorem media obiegły wieści o śmierci Gabriela Seweryna , projektanta i niegdysiejszego uczestnika "Królowych życia" . Mówiło się, że w ostatnim czasie zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na szklanym ekranie Seweryn pojawiał się razem z Rafałem Grabiasem , jego ówczesnym partnerem. Panowie byli razem 18 lat i wiele ich łączyło, jednak nie zawsze było jak w bajce.

Gabriel Seweryn i Rafał Grabias byli razem 18 lat. Co ich poróżniło?

Przed śmiercią Seweryn był w związku z Kamilem Bielą , o którym bardzo ciepło wypowiadał się w wywiadach. Zanim zostali parą projektant był natomiast w wieloletnim związku właśnie z Rafałem Grabiasem , jednak ich relacja uchodziła za wyjątkowo burzliwą. Dzieliły ich 22 lata, ale obaj byli znani z silnych osobowości, przez co wielokrotnie miało dochodzić między nimi do spięć.

Długo rozmawialiśmy o naszym związku i jednogłośnie stwierdziliśmy, że nie warto zaprzepaścić 18 lat cudownej, dojrzałej miłości! Jesteśmy artystami i, co za tym idzie, mamy wyraziste charaktery. To nie zawsze wpływa dobrze na związek. Obecnie całą uwagę i miłość przelewamy na nasze dziecko - tłumaczyli.

Wielka miłość i burzliwe rozstanie Gabriela i Rafała z "Królowych życia"

Niestety to nie pomogło, gdyż wkrótce doszło do kolejnego rozstania - i tym razem już na dobre. Wcześniej zdarzało im się publicznie prać brudy, co rzucało na ich związek nieco inne światło. W 2021 roku, również przed mikrofonem Pudelka, Seweryn twierdził, że ich relacja już dawno była fikcją, a Kamil, którego Rafał nazywał "stalkerem", miał być jego prawdziwą wielką miłością.