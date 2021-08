Gabriel Seweryn rozpacza, bo internauci żądają, aby porzucił "stalkera" Kamila i WRÓCIŁ DO RAFAŁA: "Zgotowali nam ISTNE PIEKŁO"

Jego przygoda z Królowymi Życia być może dobiegła już końca, jednak Gabriel Seweryn po raz kolejny udowadnia, że nie zamierza składać broni w walce o popularność. 54-latek właśnie udzielił ckliwego wywiadu, w którym narzeka, jak to internauci mają czelność krytykować jego relację z Kamilem - młodym mężczyzną uznawanym jeszcze do niedawna za jego "stalkera" . Fakt, że projektant zostawił dla niego uwielbianego przez widzów Rafała Grabiasa , z którym dzielił wcześniej życie przez 19 lat, z pewnością nie przysporzył mu popularności...

Każdy z nas poszedł w swoją stronę. Aktualnie nie mamy żadnego kontaktu, ale niezmiennie życzę Rafałowi jak najlepiej i mam nadzieję, że on mnie też . Niestety, internetowi nienawistnicy nie przyjmują do wiadomości naszego rozstania i faktu, że teraz jestem szczęśliwy z Kamilem. Codziennie atakują nas niewyobrażalną wręcz agresją w komentarzach oraz w wiadomościach prywatnych na Instagramie - smuci się "Versace z Głogowa".

Sprawa stała się na tyle poważna, że Seweryn postanowił skontaktować się ze swoim prawnikiem. Internauci domagają się ponoć od Seweryna, aby zostawił nowego partnera i wrócił do Rafała, do którego mogli się przyzwyczaić w trakcie ośmiu sezonów Królowych Życia. Oprócz tego "fanom" projektanta nie podoba się, jak spora różnica wieku dzieli go z Kamilem. Przypomnijmy, że wynosi ona 25 lat .

Na własnej skórze odczuwam uprzedzenie i wrogość do osób homoseksualnych. Myślę, że pod tym względem jest teraz gorzej niż za komuny . Ale ja nie zamierzam ukrywać się ze swoją miłością! Dlaczego mam nie chodzić ulicą z Kamilem za rękę? Dlaczego nie możemy się pocałować, kiedy mamy na to ochotę? Podobno żyjemy w wolnym kraju, czyż nie?

Piszą na przykład, że jest ze mną wyłącznie dla kasy, że udaje miłość i że jest brzydki jak noc. O jakiej kasie mowa? Mam takie same troski materialne jak każdy śmiertelnik, a może nawet większe! Co do szczerości uczuć Kamila do mnie, dostaję jej dowody każdego dnia. Uroda? Rzecz gustu. Oświadczam jednak wszem wobec, że dla mnie pan Kamil Bieła jest najpiękniejszy i najprzystojniejszy na świecie. Mielibyśmy razem raj na ziemi, gdyby nie to, że hejterzy zgotowali nam istne piekło - czytamy w wywiadzie.