Gabriel Seweryn WRACA do "Królowych Życia"?! W nowym sezonie ma towarzyszyć mu "stalker" Kamil...

Berni 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

No to teraz już wiadomo skąd to wylewania wiader pomyj na Rafała. Celem zdyskredytowania go i ukazania w złym świetle, a jednocześnie w celu wzbudzenia sympatii do stalkera Kamilka. Hahaha Seweryn myślał, że wszyscy znienawidzą Rafała, a jemu samemu będą współczuć. Nie sądził jednak, że ludzi co najmniej nie interesują kulisy jego pożycia z Rafałem. A już totalnie nie na miejscu było przywoływanie spraw łóżkowych, gdzie wszyscy dowiedzieliśmy się, że teraz w końcu współ,zyje, a wcześniej doskwierała mu straszna posucha. Śmieszne jest też to, że krytykujące wspomniany wywiad osoby i słusznie zarzucające mu brak jakiejkolwiek klasy, nazwał hejter ami buhahahaha. Przecież nikt nie miał prawa skrytykować jego wybujałego ego i tych jego wypocinek. Jak mogliście ludzie, no kurła 😂Typ pasuje idealnie do tego Kamilka. Dwóch gości z mega parciem na szkło. Myślę, że zobaczymy dużo selfiaczków i promowania stalkera, bo widać że Seweryn w niego zapatrzony, więc nawet kosztem jego osoby. Ma go wypromować, taki jest cel