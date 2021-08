Gabriel Seweryn straszy BIOGRAFIĄ i wbija szpilę byłemu: "Od kiedy jestem z Kamilkiem, SPRZYJA MI SZCZĘŚCIE"

lol 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

słuchajcie, facet pracuje jest świetnym projektantem czy okrada kogoś nie? czy robi komuś krzywdę? nie.... to że jest gejem i ma faceta młodszego od siebie to nie żaden wyznacznik aby go ośmieszać z tego tytułu. Ma swój kolorowy styl co w tym złego? a poza tym ....nigdzie nie powiedział że w książce pojechał by po Gabrielu. Książka może być równie dobrze o tym jak udało mu się zostać projektantem itp. Nie szukajmy dziury w całym.