Gabriel Seweryn okazuje czułość ukochanemu

Zasmucona 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Najgorsze jest to, że majątek zbudował na krzywdzie obdzieranych ze skóry zwierząt. To jest okropne i podłe. Futrzarstwo nie służy niczemu, tylko zaspokojeniu próżności. W naszym klimacie nic nie tłumaczy takiego okrucieństwa, jakie cierpią zwierzęta trzymane na fermach na futra a potem zabijane. Dodatkowo zatruwają glebę i powietrze, a sąsiadów męczą rojami much i smrodem g*wna i trupów :( Właśnie to się kryje za tym niby splendorem dla pozbawionych empatii