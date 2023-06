Gabriela Oberbek z "M jak miłość" wspomina TRAGICZNE doświadczenie z przeszłości: "Chodziłam z obumarłą ciążą ileś tygodni..."

graaaaaaa 19 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Niestety smutna, wręcz tragiczna to prawda lekarze są panami życia i śmierci.. takich o ludzkich odruchach to jak na lekarstwo..dla wielu (aż za wielu) pacjent jest tylko przypadkiem, nie żywym człowiekiem z krwi i kości, który jest zdany na ich łaskę i niełaskę......"Pany doktory" doskonale zdają sobie sprawę z panujących realiów i mają to w dupie..bo kto im podskoczy, niepodoba się to szukaj innego, taką stosują zasadę.......... inna bajka gdy masz forsę , pozycję społeczną to wtedy.....z resztą co tu pisać, wszyscy o tym wiedzą co wtedy.