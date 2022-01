Joanna Przetakiewicz o śmierci Agnieszki z Częstochowy: "Kolejna młoda kobieta, która zmarła w szpitalu po tygodniach tortur"

suweren 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Brawo pani Joanno! Najwyższy czas by nauka a nie ideologia KK decydowały w spawach życia i śmierci. A pseudo lekarzy zasłaniających się ,,klauzulą sumienia,, przenieść do zawodów gdzie nie będzie im przeszkadzała. Co to za lekarze którzy w imię irracjonalnej ideologii decydują o śmierci - przecież zgodnie z ich przysięgą ,, ...po pierwsze nie szkodzić....,, !!!!