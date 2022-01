Poruszona Anna Lewandowska reaguje na śmierć Agnieszki z Częstochowy: "ILE MATEK MUSI JESZCZE UMRZEĆ? NO ILE?!"

Inya 2 dni temu zgłoś do moderacji 2516 195 Odpowiedz

Aborcja powinna być LEGALNA (jak w cywilizowanych krajach)! Jeśli komuś religia czy poglądy na nią nie pozwalają, niech jej NA SOBIE nie pozwala dokonywać. Np. Katoliczka nie potrzebuje ustawy zakazującej aborcji, ponieważ, z własnego wyboru, podlega swojemu prawu religijnemu. I ok! Uważam, że nikt nie powinien namawiać nikogo do aborcji, każdy decyduje o sobie. Jednak nikt NIE BĘDZIE MI MÓWIŁ, CO MAM ROBIĆ! Obiektywna nauka wyraźnie ROZRÓŻNIA zarodek ludzki od dziecka (człowieka). Decyzję o usunięciu ciąży bądź też nie powinna należeć tylko do kobiety oraz jej męża lub partnera - jeśli taki istnieje. Oczywiście kobieta, która (z jakiegokolwiek powodu) chce pozbyć się niechcianej ciąży I TAK TO ZROBI - legalnie za granicą albo w podziemiu aborcyjnym w Polsce, na którym bogaci się wielu lekarzy...