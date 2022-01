Szwagierka Izabeli z Pszczyny UJAWNIA szokujące tłumaczenie lekarza: "Podlegamy pod PARAGRAFY KARNE"

Ja76 12 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Z postawą tych lekarzy to jak z postawą ludzi, którzy chodzą do pracy, pracują gdzieś dwadzieścia lat i ciągle gadają, że ich zwolnią. ... Jakim trzeba być człowiekiem, żeby dysponować wiedzą i umiejętnościami a nie ocalić drugiej osoby, która przyszła do nas po pomoc....póki co nie żyjemy w Ekwadorze, nie było procesów popisowych, straszą nas ustawami, ale tak naprawdę nic się nie zadziało. A zakładanie przez lekarza, że nie pomoże, bo będzie mógł mieć przez to kłopoty, to równie niedorzeczne jak zapominanie, że za brak udzielenia pomocy również będzie miał kłopoty. Postawą tych lekarzy zasługuje na najwyższe potępienie i powinni być natychmiast odsunięci od prawa wykonywania zawodu. To specyficzna praca i niestety, jedynie, czym się powinni kierować, to dobro pacjenta.