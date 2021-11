Córka zmarłej Izabeli z Pszczyny zwraca się do mamy we wzruszającym liście: "Nigdy Ciebie nie zapomnę"

Przypomnijmy, że kobieta zgłosiła się do szpitala w 22. tygodniu ciąży. Choć płód bezpośrednio zagrażał życiu Izabeli, lekarze postanowili poczekać na jego obumarcie w obawie przed prawnymi konsekwencjami po wykonaniu aborcji. Stan zdrowia 30-latki był fatalny, a w SMS-ach pisanych do matki wyraźnie dała do zrozumienia, że boi się o swoje życie.