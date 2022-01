Agnieszka z Częstochowy nie żyje, bo lekarze zwlekali z usunięciem martwych płodów! Gwiazdy grzmią: "Drakońska ustawa antyaborcyjna MORDUJE KOBIETY"

Serce 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To się w głowie nie mieści jak w Naszym Kraju Zabija się ludzi . To jest Polska do której doprowadził Pisssss Mi się serce kroi jak to obejrzałam Współczuje rodzinie i dzieciom i mam nadzieje ze PiS już nigdy nie wygra wyborów bo ja tez mogę być ta następna Serce sie kroi ze taka młoda kobieta gdzie dzisiaj jest dostęp do wszystkich możliwości do medycyny gdzie mogli ja uratować straciła życie Rodzina powinna zgłosić sie do mecenasa Giertycha by pokazać ludziom prawdę do telewizji TVN co z nami robią w tej Polsce