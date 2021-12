"Gazeta Wyborcza" zdradza kulisy pracy ochroniarzy Jacka Kurskiego. Mieli KUPOWAĆ JEGO ŻONIE CUKIERKI, wozić pranie i karmić ich kota...

Haha 26 min. temu zgłoś do moderacji 18 4 Odpowiedz

Mnie tutaj tylko dziwi rola kościoła? Jak ktoś po więcej 10 latach w związku małżeńskim dostał rozwód kościelny! I tak samo jego żona! To jest pytanie do kościoła kierownictwa. Coraz bardziej się przekonuje że ludzie sobie utworzyli religie dla własnych celów i to nijak ma się do Boga czy Jezusa. Dlaczego księża tylko grabią do siebie a nie pomagają tym co potrzebują? To przez księży i ich zachłanność wiara katolicka upada! Ciągle tylko słychać o ich rozpuście! Przynoszą wstyd! Młodzi uczciwi ludzie którzy z powołania chcą być księżmi występują bo nie wytrzymują tego co się dzieje. Jestem katoliczką ale chcę znać prawdę i cele a nie zakłamanie! Chyba z wielu z was także. Wierzę w Boga i nie z wątpię w niego ale w księży nie wierzę i to co oni wyprawiają przechodzi ludzkie pojęcie