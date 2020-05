Gejsza Małgorzata Rozenek i samuraj Radosław Majdan świętują 10. urodziny Tadeusza (ZDJĘCIA)

Choć Małgorzata przyznała, że końcówka ciąży nie jest wcale tak miła i przyjemna, bo powoli daje jej już w kość, to jednak nawet na chwilę nie zapomina o swoim ulubionym zajęciu, czyli relacjonowaniu nam wszystkiego, co tylko się da za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tym samym dowiedzieliśmy się, że Tadeusz zażyczył sobie, by jego urodziny miały charakter japoński. Jak przyznała jednak Gonia, wyszło raczej "ogólnie azjatycko". Był też specjalnie przygotowany na tę okazję tort oraz występ Radzia, który wcielił się w rolę... samuraja. Małgorzata była natomiast - jak sama to określiła - "grubą gejszą".

Tadeusz ma dziś urodziny i jak każdy dorosły dziesięciolatek zażyczył sobie poważne urodziny - japońskie. Wyszło ogólnie azjatycko, ale charakter się zgadzał. Wszystko zaczęło się od tortu. Pokazał mi zdjęcie grafiki i poprosił o dokładnie taki sam. (...) Staś, który uczy się japońskiego, zrobił nam szybki kurs. Radzio odegrał scenę z "Ostatniego Samuraja", a ja po prostu byłam grubą gejszą. Nie wiem, co bym zrobiła bez moich dzieci i mojej rodziny. W takie dni dociera to do nas ze szczególną siłą. To piękny dzień. Mam nadzieję, że u was też rodzinnie - opisała ze szczegółami dumna Małgorzata.