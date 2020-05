Natchniona Małgorzata Rozenek duma na Instagramie: ""Dog" to "God" przeliterowane od tyłu"

Ostatnie dni nie były dla rodziny Majdanów zbyt łaskawe. W trakcie debaty po emisji dokumentu Nic się nie stało reżyser Sylwester Latkowski wymienił imię Radosława wśród celebrytów jego zdaniem posiadającym wiedzę na temat przestępczego procederu, który miał miejsce w sopockiej Zatoce Sztuki. Były piłkarz natychmiast zaprzeczył, jakoby cokolwiek wiązało go z podejrzanym lokalem, w którym swego czasu pracowała Blanka Lipińska, jednak nie uchroniło go to przed ogromną falą hejtu, która wylała się w internecie.