Małgorzata Rozenek walczy o dobre imię męża: "Nie stracimy reputacji, bo LUDZIE NIE SĄ IDIOTAMI"

Związała się z gościem o którym wszyscy wiedzą że jest ruch*dłem i seksocholikiem a teraz ma wyparcie, od takich facetów jak Radzio albo trzymamy sie z daleka a jak nie chcemy dobrze spać i mieć przerąbane to wchodźmy w takie związki ale pogodzone z tym co nas przy takich facetach czeka.Predzej czy pozniej bedzie to załamanie nerwowe, on może przysięgać że cię nie zawiedzie ale wiadomo jak to się skonczy.