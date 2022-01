Georgina Rodriguez opowiada o początkach związku z Cristiano Ronaldo: "Wciąż GUBIŁAM SIĘ w jego posiadłości. Nie wiedziałam, jak pójść po szklankę wody"

Kasia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 321 54 Odpowiedz

Awanturę dzisiaj zrobiłam w sklepie. Wszyscy w maseczkach, baba na kasie siedzi, kaszle bez maseczki i pluje na te produkty. Zwróciłam jej uwagę, że skoro jest chora to niech idzie na zwolnienie, a ona do mnie, że nie będę rządziła, a jak się nie podoba, to mam iść do innego sklepu. I jeszcze tekst, że wirusa nie ma. Tak samo robią kanapki, nic rąk nie umyją, tylko biorą kasę na rękę i mi kroi ogórka. No ludzie.