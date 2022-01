Wujek Georginy Rodriguez OSKARŻA ją w mediach: "To zła kobieta! Może się nas wstydzić i uważać, że JEST LEPSZA"

Yhm 18 min. temu zgłoś do moderacji 28 1 Odpowiedz

Dajcie spokój. Mam 3 kuzynki i 1 kuzyna z bliskiej rodziny. Nikt z nich mnie na wesele nie zaprosił. Ale sami wszyscy u mnie się bawili, żarli i pili całymi rodzinami. Na weselu robili cyrki. Kuzynka próbowała wyciągnąć od mojego nowo poślubionego męża pieniądze nie mówiąc mi nic o tym, reszta robiła awantury, że im muzyka nie odpowiada, a wujek chciał kasę za to, że podwiózł rodziców spod kościoła do hotelu samochodem i wydzwaniali do moich rodziców po weselu z awanturami, że im nie zapłacili bo nie wzięli pieniędzy na wesele. Pomijam puste koperty w prezencie. Potem był czas na ich wesela i żadne z nich mnie zaprosiło.Za to kuzynka bez mojej wiedzy wydzwaniała za moimi plecami do mojego męża kasę pożyczać. Odcięłam się od nich stanowczo i mam ich w d.pie. Jeszcze jak babcia i dziadek żyli to było fajnie bo pilnowali porządku w rodzinie i to była normalna w miarę rodzina. Natomiast jak zmarli to reszta dostała szaleju. Zaczęli się szarpać o spadek, rozgrabili między siebie wszystko moim rodzicom nic. Zwykle pijawki, a nie rodzina.